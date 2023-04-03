الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع بجمعيات التحالف الوطني: نشعر بالمسئولية بعد خدمة أهالينا المحتاجين في القرى النائية

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قامت عدد من الجمعيات الأهلية المنضمة لمبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 17 مارس الماضي، في إستاد القاهرة، التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بتوزيع العديد من الوجبات الساخنة على المواطنين من الفقراء والمحتاجين وغير القادرين والمتعففين طوال شهر رمضان المبارك.

إذ قدمت إحدى الجمعيات الأهلية الوجبات الساخنة، في قرى محافظة أسوان، ووزعت حوالي 1900 وجبة يوميًا تشمل الإفطار والسحور، ودشنت إحدى الجمعيات الأهلية في قرية أوسيم، التابعة لمحافظة الجيزة، مبادرة “مطبخ الخير”.

وأشار عبدالله محمود، أحد المتطوعين في الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لـ" الدستور" إلى أن كل الجمعيات الأهلية تسير على خطى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ أنهم يحرصون على توفير احتياجات الأهالي وفحص حالاتهم، قبل حصولهم على أي دعم، معقبًا: "لدينا فرق للرصد والبحث الميداني ترصد الأوضاع المالية، والإجتماعية، والتعليمية، والمعيشية والصحية لكل أسرة، وبعد التأكد من حقيقة استحقاقهم للخدمة يتم توفير وتلبية كافة احتياجاتهم بلا استناء، معقبًا: "بنوفر للأسر الفقيرة كل احتياجاتها".

أضاف أحد المتطوعين في إحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أن الوجبة الواحدة تكون محتوياتها عبارة عن أرز وطبيخ، يتم تغيير نوع الخضار فيه بشكل يومي، ونوع من البروتين أحيانًا لحم، وأحيانًا دجاج، معقبه:" تضم الوجبة خبز ومخلل وزجاجة عصير ومياه وتمر، وذلك لتكون ملبيه لكل احتياجات المواطنين من الأهالي الفقيرة في القرى النائية والأكثر احتياجًا".

موجهة الشكر لكل المتطوعين على جهودهم العظيمة في خدمة الفقراء والمحتاجين، وتوفير وجبة الإفطار لهم بشكل دوري طوال الشهر المبارك، مضيفة أن ذلك يتم بشكل منظم، ويتم توزيع الوجبات على الأهالي وقفًا لقاعدة البيانات التي تؤكد احتياج المواطنين.

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