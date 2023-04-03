مي كساب تستعد لتصوير كليب «قطة» من ألبومها الغنائي الجديد

تستعد الفنانة مي كساب لطرح ألبوم غنائي خلال موسم الصيف المقبل، والذي يتضمن 10 أغنيات وتعاونت خلاله مع عدد من الملحنين والموزعين، وستطرحه على طريقة الأغاني المنفردة كل أغنية ع حدة.

وقالت “مي” في تصريح للدستور إنها انتهت من اختيار أغنيات الألبوم ويتبقى لها أن تسجلها وهي ما تعكف عليه خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها قررت تصوير إحدى أغنيات الألبوم والتي تحمل عنوان “قطة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، مؤكدة انها لم تستقر حتى الآن إذا كانت ستصور أغنيات اخرى أم ستكتفي بأغنية واحدة من العشر أغنيات، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

من جهة أخرى، حققت الفنانة مي كساب نجاح كبير بدورها في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي على شاشة dmc، وتظهر بدور “ثريا” زوجة محمد رمضان الأولى.

وكانت الأحداث السابقة من مسلسل جعفر العمدة، كشفت أن داش هو ابن مى كساب المختطف منذ 19 عامًا من داخل المستشفى أثناء ولادته، ولم تعلم حتى الآن أنه ابنها وكذلك زوجها جعفر العمدة.



وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بهروب بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر، بعد أن أخبر إسماعيل "عماد صفوت" على مكانه بعد 20 عامًا من البحث عنه، وبمجرد وصول جعفر العمدة استطاع بلال شامة الهرب، واختفى بعيدًا عنه الذي يتوعد له والانتقام منه.



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، السنوات الأخيرة ربنا رضاني كثيرًا بالأدوار التي عملت بها وانا اعتبر شهر رمضان هو وش السعد على دائمًا ربنا يكرمني فيه.