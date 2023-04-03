مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

تفاعل كبير وإعجاب بـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال، والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMCوDMC دراما والحياة، لِما يشهده من أحداث مُثيرة وقضايا اجتماعية مُختلفة يُناقشها، لذا يبحث متابعي المسلسل على مواعيد عرضه في رمضان 2023.

واستطاع مسلسل علاقة مشروعة أن يجذب المشاهدين نحوه، منذُ بداية حلقاته الأولى في رمضان 2023، والتي شهدت الحلقات السابقة منه، العديد من الأحداث المُثيرة والمفاجآت المتتالية التي أظهرت قوة العمل وصناعه.

ويبحث عدد كبير من متابعي مسلسل علاقة مشروعة عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي المُختلفة، عن مواعيد عرض المسلسل عبر شاشات التلفاز، حيثُ يُذاع على ثلاث قنوات ويُعاد في أوقات مُختلفة، بما يُعادل 5 مرات في اليوم، يستطيع الجمهور متابعته في أي وقت على مدار اليوم.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة رمضان 2023

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.