الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يسلم 54 جهازا منزليا لـ 18 فتاة سيناوية

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،  اليوم الإثنين، بتسليم 54 جهازا منزليا للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا والأيتام من أبناء المحافظة بدعم بيت الزكاة والصدقات المصري. 

و قدم  المحافظ الشكر  لفضيلة الأمام الأكبر  شيخ الأزهر  الدكتور أحمد الطيب، لدعمه المستمر لأبناء المحافظة، من الأسر الأكثر  إحتياجا، سواء من خلال تقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، أو تقديم  المساعدات العنية والمادية الأخرى.

وفي نفس السياق، قدم الشكر لكافة الجهات والجمعيات الأهلية التي تحرص على إمداد المحافظة بكافة أشكال الدعم خاصة السلع الغذائية، والتي جرى توزيعها للمواطنين داخل التجمعات الجبلية، والوديان، والقرى.

وأوضح المحافظ أن بيت الذكاة والصدقات المصري قدم 54 جهازا كهربائيا للأدوات المنزلية تتضمن غسالات، وثلاجات، وبوتاجازات، جرى توزيعهم على 18 فتاة من المقبلات على الزواج من خلال قرعة علنية، بواقع ثلاجة وغسالة، وبوتاجاز لكل فتاة، بهدف تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ أنه جرى اختيار الفتيات بناء على عدد من الشروط والضوابط، وبحث اجتماعي من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعلن أنه سيجرى توزيع كمية من ملابس العيد على الأطفال الأيتام، وذوي الإحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر إحتياجا تكفي لنحو 200 طفل وطفلة.

وأكد أنه يوجد أجهزة أخرى لعدد 50 فتاة، وسيجري توزيعهم على الفتيات المقبلات على الزواج بكافة المدن خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات التي تتخذها مديرية التضامن الإجتماعي.

ولفت إلى أنه سيجري أيضا توزيع 10أحهزة تعويضية، و 10 كراسي متحركة لذوي الإحتياجات الخاصة،  بجانب 100 لحاف لأسر  الأكثر احتياجا من بيت الذكاة المصري لهذه الفئة، مشيرا أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتقديم كافة أوجه الدعم.

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محافظ جنوب سيناء سيناوية المقبلات على الزواج للواء خالد فوده الزكاة والصدقات المصري

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