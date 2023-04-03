الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع امام المصرى

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الفارس الأبيض، والتى تمنى النفس بفوز فريقها للعودة مجددًا للمنافسة على أحد المقدمة بالدورى، ليتقنى له المشاركة فى أحد البطولات الإفريقية فى النسخة القادمة.

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى التاسعة والربع من مساء غدًا الثلاثاء، 4ـ4ـ2023، على ستاد برج العرب بالأسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى والعشرين بالدورى المصرى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة عبر قناتها أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويسبق المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

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ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مباراة الزمالك والمصرى

  1. الاهلى برصيد 44 نقطة من 18 مباراة
  2. فيوتشر برصيد 42 نقطة من 21 مباراة
  3. بيراميدز برصيد 39 نقطة من 21 مباراة
  4. الاتحاد السكندرى برصيد 36 نقطة من 21 مباراة
  5. الزمالك برصيد 33 نقطة من 20 مباراة
  6. المقاولون العرب برصيد 33 نقطة من 22 مباراة
  7. غزل المحلة برصيد 33 نقطة من 22 مباراة
  8. فاركو برصيد 28 نقطة من 22 مباراة
  9. المصرى برصيد 28 نقطة من 21 مباراة
  10. سموحة برصيد 27 نقطة من 22 مباراة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصرى بالدورى الممتاز

استقر أحمد عبدالمقصود القائم باعمال المدير الفنى لفريق الزمالك على أغلب عناصر التشكيل الذى خاض به مباراة المريخ السودانى فى دورى الأبطال، ومن المنتظر أن يعود احمد ابوالفتوح لشغل مهمة الظهير الأيسر بعد عودته من الإصابة.

التشكيل المتوقع الزمالك أمام المصرى

  • محمد صبحى لحراسة المرمى
  • أحمد أبوالفتوح ومحمود حمدى الونش ومحمود شبانة وسيد عبدالله نيمار فى الدفاع
  • دونجا ومحمد اشرف روقا وسيف فاروق جعفر فى وسط الملعب
  • أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى ونصر منسى فى الهجوم.

وحقق الزمالك مؤخرًا الفوز على المريخ السودانى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف فى مباراة الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، ورغم فوز الزمالك على المريخ، إلا أنه ودع البطولة بعدما احتل المركز الثالث خلف الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى.

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