كاتب صحفي: الرئيس وجه عدة رسائل خلال زيارته لشرق القناة

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل خلال زيارته لشرق القناة في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه في عام 2013 عندما استعادت مصر نفسها من العصابة الإرهابية كان هناك 39 عملية إرهابية في أسبوعين فقط.

وأضاف «رفعت» خلال حواره لفضائية «إكسترا نيوز» أنه منذ 4 يوليو حتى أول يونيو لعام 2014 حدثت 220 عملية إرهابية، من بعدها حتى 25 يناير 2017 حدثت ألف و3 عملية إرهابية، وكانت الحالة الأمنية في جحيم ذلك الوقت.

وتابع الكاتب الصحفي أن مصر في تلك الفترة منذ عام 2014 حتى 2017 شهدت سقوط 900 شهيد من أبطال الجيش والشرطة، مؤكداً على أن ما نعيشه من استقرار الفترة الحالية تم دفع ثمنه غاليا بدماء الشهداء من الجيش والشرطة، بعدما ما كانت كل النواحي الحياة ف يمصر معرضه للخطر.