ضبط عاملين حاولا سرقة دراجة بخارية بمدينة سوهاج الجديدة

تمكن ضباط قسم شرطة سوهاج الجديدة من ضبط عاملين أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية ملك عامل، تم التحفظ على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار عرضهما على النيابة لعامة لتولى التحقيق في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بتقدم موظف ببلاغ بتمكنه من ضبط عاملين أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية ملك عامل أثناء وجودهما بمدينة سوهاج الجديدة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة بورود بلاغ لقسم سوهاج الجديدة من المدعو كرم ج ا ا ف 35 سنة موظف، ويقيم دائرة مركز سوهاج، مفادها ضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة الدراجة البخارية ملك المدعو أحمد ح م ع 34 سنة عامل ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج.

وتبين من خلال التحريات ضبط كل من حسام م ع م 28 سنة عامل، وفارس م ع م 24 سنة عامل، ويقيمان بدائرة مركز سوهاج، وبسؤال مالك الدراجة المذكور أفاد بمضمون ما تقدم واتهمهما في سرقة دراجته البخارية، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.