الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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علي جمعة: وفاة الملك فؤاد كان نقطة تحول في حياة الشيخ محمد الصيفي

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ الراحل محمد الصيفي قارئ القرآن كان كل مرة يقدم أسلوباً مختلفاً وكان صوته قويا حتى أنه لم يكن يعتمد على مكبرات صوتية، وحفظ القرآن وأتقن القراءات ويعتبر حجة فيها، وحصل على عالمية الأزهر.

وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "مصر دولة التلاوة "، والمذاع علي فضائية "الحياة"، أن الشيخ محمد الصيفي ولد في 1885، في قرية البرادعة بمحافظة القليوبية، وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبده حسين، ثم انتقل إلى القاهرة عام 1904، و كان شخصا محبا وكان منزله في منطقة العباسية مفتوح ليلاً و نهار لقراء، مشهورين في القاعدة الشعبية، و كان من أوائل الذين قرأوا القرآن فى الإذاعة فى مايو عام 1934.

وروى عضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ محمد الصيفي كان واحداً من 3 قراء وهما الشيخ محمد رفعت وعبد الفتاح الشعشاعي  أحيوا ليالى مأتم الملك فؤاد، وكان ذلك  نقطة تحول له حيث ذاع صيته، وتعرف على الشخصيات بالدولة.

وتابع علي جمعة، أن الشيخ محمد الصيفي  تخرج فى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 1910، وبدأ حياته قارئاً للقرآن بمسجد فاطمة النبوية بالعباسية، وأصبح قارئ مسجد الإمام الحسين بعد وفاة الشيخ على محمود.

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد الصيفي الشيخ محمد رفعت الشعشاعي القرآن الكريم الملك فؤاد برنامج مصر دولة التلاوة حفظ القران الكريم

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