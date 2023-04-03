الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى على التفصيل والخياطة للفتيات بقنا

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن ختام دورة تدريبية لـ11 فتاة على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية القناوية بمحافظة قنا ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة وتنفذها فى القرى الأكثر احتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية وتطلعات الدولة المصرية في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب في منشآت القطاع الخاص بالمحافظات، وبرامج التدريب المهني على حرفة تكون مصدر دخل لهم.

قالت الوزارة فى بيان لها، إنها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، أوضح فيه أنه تم تنظيم الاختبارات النهائية للمتدربات عقب الانتهاء من فترة البرنامج التدريبى المحددة، والتأكد من حصولهم على كل الأساليب الخاصة بتلك المهنة التى تدربن عليها، لتكون سبيلا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتحسن من مستويات معيشتهم سواء بالحصول على فرصة عمل ملائمة داخل شركات القطاع الخاص او ببدء مشروع صغير خاص بهم.

حضر فعاليات ختام التدريب محمد علي محمود وكيل المديرية، وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية، وعبد الرحيم صالح المشرف على الوحدة المتنقلة، مضيفاً أنه يمكن للشباب الإلتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية داخل المحافظة من خلال التقديم فى مراكز التدريب المهنى أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، ويحصل المتدربون فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل المجتمع.

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وزارة القوى العاملة دورة تدريبية مهنة التفصيل والحياكة مبادرة مهنتك مستقبلك حياة كريمه وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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