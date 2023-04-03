البطل محيي نوح: الجندي المصري برئ من هزيمة 67 لأنه لم تتاح له الفرصة للقتال

قال اللواء محيي نوح، قائد المجموعة 39 قتال بسلاح الصاعقة، إن الجندي المصري برئ من هزيمة 67 لأنه لم تتاح له الفرصة للقتال، متابعا: وبعد هذه الحرب قمنا بإعداد المقاتل المصري على أكمل وجه بتدريبه تدريبا شاقا والعمل علي الجانب النفسي للجندي المصري".

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "انتصارات العاشر من رمضان".

وأوضح أنه كان للكتيبة 101 صاعقة والذي كان يرأسها حينها دورا كبير جدا في الحرب، وقامت فصيلة من كتيبة 43 صاعقة بالتصدي لقوات العدو واشتبكوا معه في معركة رأس العش والتي حقق فيها الجيش المصري انتصارا ساحقا على قوات العدو.

وأضاف أن أبطال الجيش المصري قاموا بعدة عمليات خلال حرب الاستنزاف وخلال حرب أكتوبر المجيدة؛ ومنها معركة جبل مريم التي تصدى فيها أبطال القوات المسلحة المصرية لقوات العدو وانتصروا عليهم انتصارا ساحقا، واستعرض بطولات للبطل إبراهيم الرفاعي الذي قام بعمليات وهجمات ضد العدو أفقد فيها العدو توازنه وسبب خسائر فادحة في صفوفهم حتي استشهد في يوم الجمعة 19 أكتوبر.

وأكد نوح، على أن العدو لم يلتزم بقرار وقف إطلاق النار الذي صدر يوم 22 أكتوبر، وقامت قواته بهجوم غادر على مدينة السويس يوم 23 أكتوبر، ولكن استطاع أبطال الجيش المصري الانتصار على العدو ومنعهم من دخول مدينة السويس.

ووجه البطل اللواء محيي نوح، الشكر للدول العربية على وقفتها مع الجيش المصري خلال حرب أكتوبر وتوجيهها الدعم سواء كان بالمشاركة أو بالسلاح أو بوقف تصدير البترول.

وأضاف أن الدولة المصرية استعادت كل الأراضي المحتلة ولم تترك شبرا واحدا من أرضها وتبقت عدة نقاط استردتها الدولة بالمفاوضات، مستطردا: ثم استرددنا طابا في 19 مارس عام 1989 بحكم من التحكيم الدولي.

وقال إن هناك عدة دروس مستفادة من حرب أكتوبر وهي تنوع مصادر السلاح من عدة دول وليس من دولة واحدة كما تفعل القيادة المصرية حاليا، والعمل علي تدريب القوات المسلحة بشكل دائم كما نفعل حاليا بمشاركاتنا بعدة مناورات مع أقوى جيوش العالم .

ووجه رسالة للشباب المصري بضرورة العمل والحفاظ على بلدنا الغالية مصر والوقوف خلف القيادة السياسية ومساندة قواتنا المسلحة والحذر من الشائعات المغرضة التي لها هدف واحد هو تخريب الدولة المصرية.

أدار الحوار خلال الندوة الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الندوة كلا من؛ البطل اللواء محيي نوح من قيادات الصاعقة والمجموعة ٣٩ قتال، والبطل ربان وسام عباس حافظ، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس وضابط بحرى سابق بالمجموعة ٣٩ قتال بفرع العمليات الخاص.

كما شارك من أسر الشهداء؛ النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حسبوا (الدفعة 95)، وسيد رمزي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.