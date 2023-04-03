القوى العاملة: ختام دورة تدريبية للشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن ختام البرنامج التدريبي على مهنة صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لـ15 متدربا من الشباب، وكذلك الاختبار النهائى للمتدربين، بعد انتهاء مدة البرنامج التدريبي بمركز تدريب مهني أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار الخطة التدريبية للعام الجاري، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب مهنى تؤهلهم للحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، سعد عبدالرحيم، أن ذلك يأتي إيماناً من المديرية بدورها فى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، سواء بالحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية، أو من خلال بدء مشروعاتهم الخاصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وقال إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى المجانى على مهن صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب، ضمن برامج التدريب التحويلى التى تقدمها المديرية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها على المهن التى تتطلبها سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أن فعاليات الختام حضرها مدير عام مراكز التدريب ومدير منطقة عمل أشمون نادية السقا، ومسئولو المركز جمال خلاف مسئول التدريب، والمدرب جمال، موضحاً أن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح، ونتائج التدريب فاقت المتوقع، حيث إن المتدربين حصلوا خلال البرنامج على المعرفة والأساليب الخاصة بالمهنة، بهدف تخريج شباب مؤهل.

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