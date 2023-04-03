الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوى العاملة: ختام دورة تدريبية للشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بالمنوفية

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن ختام البرنامج التدريبي على مهنة صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لـ15 متدربا من الشباب، وكذلك الاختبار النهائى للمتدربين، بعد انتهاء مدة البرنامج التدريبي بمركز تدريب مهني أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار الخطة التدريبية للعام الجاري، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب مهنى تؤهلهم للحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، سعد عبدالرحيم، أن ذلك يأتي إيماناً من المديرية بدورها فى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل، سواء بالحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية، أو من خلال بدء مشروعاتهم الخاصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وقال إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى المجانى على مهن صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب، ضمن برامج التدريب التحويلى التى تقدمها المديرية لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها على المهن التى تتطلبها سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أن فعاليات الختام حضرها مدير عام مراكز التدريب ومدير منطقة عمل أشمون نادية السقا، ومسئولو المركز جمال خلاف مسئول التدريب، والمدرب جمال، موضحاً أن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح، ونتائج التدريب فاقت المتوقع، حيث إن المتدربين حصلوا خلال البرنامج على المعرفة والأساليب الخاصة بالمهنة، بهدف تخريج شباب مؤهل.

IMG-20230403-WA0006
IMG-20230403-WA0006
IMG-20230403-WA0004
IMG-20230403-WA0004
IMG-20230403-WA0003
IMG-20230403-WA0003
IMG-20230403-WA0002
IMG-20230403-WA0002
IMG-20230403-WA0005
IMG-20230403-WA0005
IMG-20230403-WA0001
IMG-20230403-WA0001
وزارة القوى العاملة صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية متدرب الشباب وزير القوى العاملة حسن شحاتة سوق العمل

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

وزير المالية يصدر قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة

مطران بورسعيد فى زيارته للمحافظ: الوطن يتطلب مزيدًا من الوحدة

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيروت تفقد منارة ثقافية.. غياب عميدة دار الآداب المفكرة عايدة مطرجي إدريس

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه