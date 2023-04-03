بالتزامن مع شهر رمضان.. تفاصيل أزياء مسلسلات وإعلانات رمضان

عندما يتم عرض حلقة مسلسل أو إعلان على التلفزيون في شهر رمضان نقوم بتحليل كل التفاصيل نتوقف دائمًا ونفكر من أين حصلوا على هذا، إليك قائمة بالمصممين الذين شاركوا في مسلسلات وإعلانات رمضان.

دنيا سمير غانم

ظهرت دنيا سمير غانم في إعلان شركة اتصالات ظهرت بعدة إطلالات وهي تغني من قلبها وتبعث فينا مشاعر الفوازير، وكان المظهر الوحيد الذي جذب انتباهنا حقًا هو الفستان الأبيض المتدرج باللون الأصفر الفراشة، حيث تم تصميم المظهر من قبل المصممة سارة مراد.

أمينة خليل

في مسلسل الهرشة السابعة تمر الشخصيات بمراحل عديدة من حياتهم، الجيد السيء والقبيح، إحدى اللحظات المشرقة في العرض حتى الآن هي عندما تزوجت سلمى أخيرًا من حب حياتها، كان الفستان المزيّن بالخرز مع الكاب الدرامي من تصميم سارة أنسي، كان رائعا عندما قدمت فستاناً ساتاناً من السندريلا مع حجاب من الشيفون.

روبي

للسنة الثالثة على التوالي تعود روبي بإعلان جديد، هذه المرة ارتدت فستانًا باللونين الأحمر والأخضر، تم تصميم الإطلالة الكلاسيكية من قبل رندا يسري التي ابتكرت أيضًا مظهرين آخرين لدنيا سمير غانم على إعلان شركة اتصالات.

مي عز الدين

مصممة الأزياء الشهيرة مروة عبد السميع تأخذنا في رحلة حقيقية تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي مع التفاصيل المعقدة في اختياراتها للموضة في تلبيس الشخصيات أثناء الغزو البريطاني مما يظهر بوضوح التأثير الأوروبي.

ريهام عبد الغفور

في العرض الدرامي المثير تمر شخصيات "رشيد" بمراحل عديدة استطاعت المصممة مروة وحيد أن تترجم العلاقات والأحداث من خلال شخصيات ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح فتفاصيلها المذهلة تساعد المشاهد على التمييز بين الخطين الزمنيين اللذين تتواجدت فيهما الشخصيات.