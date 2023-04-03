الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر يطلق أكبر دورة رمضانية بمشاركة 250 لاعبا

دورات رمضانية لحزب
دورات رمضانية لحزب الشعب الجمهوري

أعلنت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء تنظيم عدد من الدورات الرمضانية بمختلف مدن المحافظة، وذلك بمشاركة 250 لاعب من مختلف الفئات العمرية.

من جانبه، أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ وأمن الحزب بالمحافظة، أن الدورات الرمضانية التي تنظمها الامانات بمختلف مدن المحافظة تهدف الى خلف روح المنافسة ودعم النشاط الرياضي وتشجيع الشباب علي المشاركة المجتمعية ودعم الالفة بين فئات الشباب بافكارهم المختلفه، مشيرًا الي أن الدورات الرمضانية التي ينظمها الحزب بجميع مدن البحر الأحمر يشارك بها الشباب وكبار السن بإجمالي 250 لأعب بأعمار متفاوته.
 

وكشف مصطفي صلاح امين تنظيم الحزب بالمحافظة، أن الامانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري دعمت خطوات تنظيم الدورات الرمضانية، مؤكدًا انه تجري حاليا دورتان مفتوحتان دورة لكبار السن فوق 35 عام، واخري تحت السن، مشيرًا الي أن اجمالي الفرق المشاركة 25 فريق  ويتم تنظيم الدورات بمدينة الغردقة في ملعب نادي الرحلات لعدد  8 فرق من مدينة الغردقة.
 

وتابع صلاح أن الحزب يسعي لدعم وتشجيع الرياضة والاهتمام بها من خلال المشاركة الايجابية للشباب ودمجهم واستقبال افكارهم البناءه لخلق جيل جديد يسعي للبناء والعمل.

تستقبل مصريين وسياح.. توافد كبير على حلقة السمك الجديدة بالغردقة 

على جانب آخر تشهد حلقة الأسماك الجديدة بمدينة الغردقة توافد العديد من المواطنين والسائحين لشراء الأسماك المتنوعة بها وذلك عقب افتتاحها رسميًامن قبل محافظ البحر الاحمر بعد انتهاء اعمال التطوير بها لتحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة وتوجيهات القيادة السياسية لإبراز جمال المدينة الساحلية. 

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر خلال افتتاح حلقة السمك، أن أعمال التطوير تمت علي اعلي مستوي ، وبكفاءة عالية ، مؤكدًا أن هذاالمشروع يعد نقلة حضارية للمدينة ، وظهورها بالشكل اللائق أمام المترددين عليها من الأهالي والسائحين، مشيرًا الي أن أعمال التطويرشملت تطوير الحلقة بالكامل لتكون علي طراز عالمي يليق بمدينة الغردقة الساحرة .

يذكر أن الحلقة الجديدة تبلغ مساحتها الاجمالية 6370 مترا مربعا ، بتكلفة 30 مليون جنيه ، وتم البدء في أعمال الإنشاءات بها بدايةالعام الماضي ، وضمت أعمال التطوير شوادر السمك ، ومحال أخرى ، ساحة انتظار سيارات أمام الحلقة ، ومكتب للإدارة ، ومخزن ومصنعثلج ، وغرفة كهرباء ومخزن صناديق، ومخبز ومنطقة تنظيف السمك.

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أكبر دورة رمضانية الدورات الرمضانية البحر الاحمر الشعب الجمهوري النائب محمد سعيد الدابي النشاط الرياضي مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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