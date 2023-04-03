الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: «المتحدة» تقدم وجبة درامية كاملة عن صورة الأسرة المصرية والمرأة والشباب

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

عرض برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة "الدستور"، حول مدى تقييم الجمهور للأعمال الدرامية هذا العام، والمسلسلات الأكثر مشاهدة، بعنوان "متعة الدراما.. أهالي السيدة زينب: بنفطر على "جعفر العمدة".

 

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت قضايا هامة وأمن قومي من خلال أعمالها الدرامية، والتي جاء أبرزها أحداث سيناء من خلال مسلسل "الكتيبة 101".

وأضاف رفعت، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة تقدم أكثر من نصف إنتاجها لأعمالها الدرامية عن القضايا الهامة التي تخص الأمن القومي، بجانب مختلف أعمالها والتي اتسمت بالتنوع من حيث الرومانسي والاجتماعي والكوميدي. 

وأشار إلى أن الشركة المتحدة أيضا قدمت أكثر من عمل درامي خلال المارثوان الرمضاني الجاري يعمل على لم شمل الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تقدم وجبة درامية كاملة عن صورة الأسرة المصرية والمرأة والشباب تعيد وجدان الشعب المصرى مرة أخرى. 

أهالي السيدة زينب أحمد رفعت أسر المصرية الأكثر مشاهدة الأعمال الدرامية الشعب المصري السيدة زينب

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