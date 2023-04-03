التضامن: تطبيق برنامج تنمية الطفولة فى 4 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن تنمية الطفولة المبكرة مبادرة قامت بها الوزارة فى 5 محافظات هى بورسعيد، الإسماعيلية، القليوبية، وكفر الشيخ بواقع 10 حضانات فى كل محافظة من خلال تنمية قدرات المشرفات بدور الحضانات على تطبيق مادة التعليم عن طريق اللعب.

جودة خدمات الطفولة المبكرة

وأضافت الوزارة عبر موقعها أن هذا البرنامج ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 6 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل، هذه الرؤية تقوم على ضرورة تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة ليس فقط من حيث التعلم وامتلاك المهارات التى تؤهل الطفل لدخول المرحلة الإبتدائية، ولكن أيضا النظر بشكل متعمق لقضية جودة الحياة بالنسبة للطفل والأسرة بشكل عام وخاصة الأم.

محاور البرنامج

وأشارت إلى أن البرنامج يرتكز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل مايتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، كذلك تنقيح اللائحة الحالية للحضانات، هذا فضلا عن إعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.

رفع الوعى

وأوضحت أن البرنامج يعمل على رفع الوعى بالتنشئة السليمة للطفل وتأهيل الأم والأسرة لهذا الأمر من حيث التهذيب الإيجابى والتغذية الصحية للطفل. كما يسعى البرنامج أيضا لخلق فرص عمل للمرأة والشباب كمقدمي خدمات تربوية أو كأصحاب مشروعات خدمية خاصة من خلال التوسع فى إنشاء الحضانات ومراكز خدمات الطفولة عن طريق قروض مقدمة من بنك ناصر الإجتماعى.