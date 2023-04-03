الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البقوليات في الأسواق اليوم الاثنين 3-4-2023

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرار اليوم الأثنين 3 أبريل 2023.

والفول من أهم البقوليات التي يكون عليها إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان قد يصل إلى 35% زيادة في الطلب عن باقي الشهور.

أسعار البقوليات اليوم الأثنين 3 أبريل 2023

ونستعرض في السطور التالية أسعار البقوليات في المحلات التجارية اليوم الأثنين 3 أبريل 2023 والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وسجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 أما أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة فقد بلغت 35 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

شهدت أسعار الحمص استقرارًا اليوم لتسجل ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

أسعار الفول اليوم الأثنين 3 أبريل 2023

شهدت أسعار الفول استقرارًا، لتسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

وسجلت أسعار الفول المستورد ما بين 29 و31 جنيهًا في المحال التجارية.

فيما بلغت أسعار الفول المدشوش في المحال التجارية اليوم ما بين 39 و40 جنيهًا.

الفول المدشوش بـ40 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم

الفول المستورد بـ31 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم

أسعار الترمس البلدى والمستورد الأثنين 3 أبريل 2023

وقد سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 بينما سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وبلغت أسعار العدس اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

فيما تراوحت أسعار السمسم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

أسعار الترمس البلدى والمستورد الأثنين 3 أبريل 2023

وقد سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 بينما سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وبلغت أسعار العدس اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

فيما تراوحت أسعار السمسم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

أسعار الترمس البلدي والمستورد أسعار البقوليات اليوم الأثنين أسعار الفول اليوم الأثنين أسعار الفول المستورد أسعار الفول المدشوش أسعار اللوبيا المستوردة

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