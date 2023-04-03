تداول 64 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و883 شاحنة، و35 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1814 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن الواردات بلغت 5 آلاف طن بضائع، و431 شاحنة، و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59 ألف طن بضائع، و452 شاحنة، و10 سيارات.

ولفتت إلى أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن (أمل، الحرية، عمان)، وغادرته السفينة “ILEKTRA”، وعلى متنها 47 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، والسفينتان (الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس).

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أنه جرى تداول 3 آلاف طن بضائع و253 شاحنة بميناء نويبع البحري، كما يستعد الميناء لاستقبال السفينة (سينا)، فيما غادرته السفينتان (أيلة، وبريدج)، وأشار إلى أن الميناء شهد أمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن (سينا، أيلة، بريدج).