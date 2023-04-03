رئاسة المسجد النبوى تعلن نجاح خطتها التشغيلية خلال الثلث الأول من شهر رمضان

أعلنت رئاسة المسجد النبوي، اليوم الإثنين، عن نجاح خطتها التشغيلية للشئون الخدمية والميدانية خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال مساعد الرئيس العام للخدمات والشئون الميدانية، برئاسة المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، إن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي بلغ خلال العشر الأوائل من شهر رمضان أكثر من 10 ملايين مصلٍ ومصلية، بزيادة بلغت 47٪ في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الزوار للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما 675 ألفًا و983 زائرًا، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد القديم والروضة الشريفة 781 ألفًا و829 مصليًا ومصلية خلال العشر الأوائل من رمضان، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الأيوبي، أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي هيأت المسجد للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد لضمان انسيابية الحركة، وكذلك تعقيم المسجد وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل الخدمات كافة لينعم الزوار والمصلين بالراحة، ويؤدون عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.