«يا جمال النبى والمسك فاح» بالمديح والشعر ثقافة أسوان تواصل ليالي رمضان

لليوم الرابع ووسط إقبال جماهيرى من أهالى أسوان، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان، ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.



ونفذت ورش الحرف البيئية للمرأة منها "شنط من الكتان المطرز" للمدربة آلاء ناصر،"خرز بخيط المكرمية" للمدربة إقبال حسين"، إلى جانب استكمال ورشة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لإقامة معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة طوال فترة الفعاليات.



وللأطفال نفذت ورشة فنية "رمضان يجمعنا" طبلة، أشكال كرتونية للمدربة منى أحمد، بالإضافة ورش حكى للأطفال رؤى الكاتب أحمد أبوخنيجر حدوتة "الثلعب والكورة" التى تحكى عن الثعلب الذى اخذ الكورة يريد العناب استرجعها ويقابل فى طريقه كلا من البنات عند البير تغنى للمياه، الغنام يربى الماعز، والجرو، الحداد وغيرهم، وقصت الباحثة منى صبرى باطلس للمأثورات عن قصة "الصياد المصرى" الذى حلم بأنه وجد رزقه فى بغداد ويسافر وتقابله العديد من المشاكل ويعرف أن رزقه ببلده التى رحل عنها، أعقبها تنفيذ "العاب شعبية" مع الاطفال مثل نط الحبل، شد الحبل، الاستغماية، صياد السمك إلى جانب ومسابقات ثقافية للاستاذة هويدا عبد العال و عرض مسكات للفنان موسى محمد، ورقصات مع الأطفال للفنان أحمد عودونى على أغانى "كش واه، تيرام، واه نو".



وبمقهى العقاد الثقافى تحدث عن "عطر الأحباب" الشاعر عباس حمزة عن الراحل "هاشم زقالى" شاعر من أبناء أسوان له ستة دواوين ثلاثة بالفصحى وثلاثة بالعامية، كان محب للغة العربية، كتب عنه فى معجم "الببطين" من ضمن شعراء العرب قصيدة عن الرسول (ص)، كان يراسل العديد من المجلات، ومن الشعراء الذين أثروا الشعر بكلماتهم الجياشة وملكاتهم الفكرية المستنيرة البناء.

وأعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمد الليثى بقصيدة "عمق الماء"، وقصائد من ديوان "سارقة السكك" لأحمد فخرى، مربعات فى فن الواو لعبده الشنهورى، مجنون رسمى، ماعدش يادن من تانى لسمير طلب.



الفعاليات جاءت بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، وتنظم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.

وفى الختام قدمت فرقة سوهاج للانشاد الدينى بقيادم خالد حجو ومحمد مصطفى عرضا لاقى استحسان وتفاعل من الجمهور حيث قدمت الفرقة “اللهم صلى على سيدنا محمد، ابتهال دينى فى حب مصر، اه يا جمالو، ياجمال النبى، رمضان فى مصر حاجه تانيه، يا سيدنا الحسين، غالى يا رسول الله،يارب صلى، صلى الله على محمد، ايه العمل يا احمد، الله على نور رسول الله، قمر سيدنا النبى، لا اله الا الله، وإن ثنيت، المسك فاح، إلى رحاب اليثرب، بحبك وبريدك، لجل النبى، صلو على الذين، الليلة حلوة،صبحتك بنور النبى”.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان