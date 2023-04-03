أبرز إيفيهات مسلسلات رمضان 2023

في كل عام من الدراما الرمضانية، يستطيع أبطال العمل أن يصلوا إلى قلب المشاهد بعدد من الكلمات التي تظل تتردد على ألسنة جمهورها، وكان رمضان هذا العام له نصيب كبير من الإيفيهات.

مسلسل ضرب نار

من أبرز تلك الجمل في هذا المسلسل تلك التي جاءت على لسان جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي مثل جملة: «أحلى على الأحلى»، وجملة: «أنا كنت عند الدكتور وقالي كل أي حاجة إلا الأونطة».

مسلسل جعفر العمدة

في مسلسل جعفر العمدة، ردد محمد رمضان الذي يقوم بدور جعفر العمدة عدة كلمات، كما رددت صفصف الملكة التي تقوم بدورها الفنانة هالة صدقي، جملًا أبرزها: «أنا الملكة» العبارة التي تصف صفصف نفسها بها دائمًا.

وفي مشهد جمع ما بين جعفر العمدة وإحدى زوجاته تغزل فيها قائلا: «انتي يا نرجس عاملة زي الكاكا، فاكهة محدش بيحبها بس اللي يجربها بيحبها أوي، بحبك يا كاكا».

وفي مشهد جمع ما بين صفصف الملكة وإحدى السيدات تخبرها بطريقة التعامل المثلى معها قالت لها نصًا :«عايزة تكسبيني؟ تطبليلي، طبلي لصفصف».

وحدثتها عن تعاملها مع البشر قائلة: «أنا البني آدم بالنسبة لي زي الحمار يا إما امشيه بالكرباج فيمشي عدل، يا أحط الجزرة قدامه فيمشي وراها».

بابا المجال

أبرز جمل ترددت على أذهان المشاهدين من مسلسل بابا المجال هي «في كارنا مفيش مقارنة»، و«اللي ياكل الحرام يأكله»، و«هشيل جبل على كتفي بالحب وما أشيلش حبة رمل بالغصب»، «وأخوك على أده بس مفيش حد أده».

مذكرات زوج

تعد أشهر عبارات المسلسل التي جاءت على لسان بطله في الحلقة الأولى: «أنا بقيت أونكل».

وعود سخية

تظهر حنان مطاوع وهي تردد جملة:«راحت عليكي يا مي عمر، مكياجنا يخليكي حلوة وقمر، حلاص يا ياسمين يا عبدالعزيز أسعارنا بقت في اللذيذ، روحوا قولوا لياسمين صبري ربنا عوض أخرة صبري».