الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعى بمركز الإبداع الفنى

فعاليات النسخة الخامسة
فعاليات النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

تحت شعار “عودة الروح”، تنطلق في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعى. 

 

يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن فاعليات النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، برئاسة الفنان خالد جلال، والتي تستمر فعالياته حتى 14 أبريل الجاري، علي مسرح مركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

 

وتشهد النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعى لهذا العام، تكريم نخبة من نجوم المسرح الجامعي .وكانت لجنة المشاهدة التى تكونت من النقاد: باسم صادق، هند سلامة و مي سليم، قد اختارت عشرة عروض للمشاركة فى المسابقة الرسمية حيث يشارك من جامعة القاهره خمسة عروض وهي: "ليلة ساهرة" من إخراج محمود وهبه، " السامرية" من إخراج أحمد محمد سيد، "الاشباح" من إخراج محمود إسماعيل، "دعوة عشاء" من إخراج احمد شعيب، و"مدوا- تتر" إخراج أحمد شبل.

 

 ومن جامعة عين شمس يشارك عرضان هما: "العيلة" من إخراج محمد خلفاوى، و "الأشجار تموت واقفة" من إخراج فادى أيمن ، كما يشارك من جامعة حلوان عرض "الوليمة" من إخراج أسامه الطوخى، وعرض "الحادثة" من المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ومن جامعة المستقبل عرض "الرابعة والنصف" من إخراج نزار سيف.

 

 لجنة التحيكم التى تشكلت من : الناقد الكبير عاطف النمر رئيسا، و عضوية كل الدكتور أيمن الشيوى، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة ، ومهندس الديكور عمرو الأشرف، و المخرج أحمد فؤاد ، سوف تبدأ أعمالها غدا الثلاثاء 4 ابريل عقب مراسم الافتتاح.

 

وتأتي فعاليات النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعى، في إطار فلسفة وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية، والتي  تقوم على اكتشاف ودعم المبدعين في كافة المجالات.

 

ويعد مواسم نجوم المسرح الجامعي، استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب المسرحية وصقلها ودعمها ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.

انطلاق النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي مركز الابداع الفني بساحة الأوبرا المخرج خالد جلال أنشطة صندوق التنمية الثقافية

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