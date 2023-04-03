الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتجى: تعاقدنا مع كهربا فى صفقة وهو لاعب حر.. والأهلى سيدعمه قدر المستطاع

محمود كهربا
محمود كهربا

أكد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، أن النادي تعاقد مع محمود كهربا في صفقة مجانية، عندما فسخ عقده مع النادي البرتغالي، مشيرا إلى أن النادي يدعمه بقوة ويقف خلفه لأنه لاعب مهم، وسوف يتم مساعدته قدر الإمكان.

 

وقال مرتجي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”، الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "لابد أن تنتهي أزمة غرامة كهربا خلال الأيام بعد قرار الاتحاد الدولي، واللاعب قادر على إنهاء الأزمة، والأهلي سيفعل قدر المستطاع في حدود المقبول والمسموح، خصوصًا أن مصادر الدخل حاليًا ليست في أفضل أحوالها الآن".

 

وأضاف: "الكابتن الخطيب، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وضعوا خطة مع كهربا، لإنهاء ازمة الغرامة قريبًا، وسنعمل على مساعدة اللاعب ولابد أن ينتهي الملف تماما".

 

وأتم: "سوف نعمل بكل قوة على التتويج بدروي أبطال إفريقيا والصعود لكأس العالم للأندية".

خالد مرتجي الاهلى محمود كهربا

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