بالأرقام.. تفاصيل التبادل التجارى بين مصر والسعودية تزامنًا مع زيارة السيسى للمملكة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، والتقى خلالها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في زيارة أخوية تعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وفي السطور التالية، ترصد الدستور التبادل التجاري بين الدولتين الذي شكل قوة بين البلدين.

ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 66.1%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2%.

سلع صدرتها مصر إلى السعودية

- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار.

- فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار.

- حديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار

- نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.

- خضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.

سلع استوردتها مصر من السعودية

- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار.

- منتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار.

- ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار.

- ورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020، بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.