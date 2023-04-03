الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 في انقلاب تروسيكل بقرية دير البرشا بملوي بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بقرية دير البرشا في مركز ملوي، بجنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا،  قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية دير البرشا في شرق النيل بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: علي محمد 50 عاما، رزق سيد 48 عاما، أحمد رمضان 55 عاما، جميعهم يقيمون في مركز ملوي، الأول مصاب بغيبوبة تامة، والثاني والثالث بكدمات وسحجات واشتباه بكسور في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل فريق من إدارة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.

إصابة 3 أشخاص انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية قرية دير البرشا بملوي مستشفي ملوي التخصصي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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