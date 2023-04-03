الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالله السعيد: هدفنا التتويج ببطولة الكونفيدرالية

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

عبّر عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار المستحق على فيوتشر وضمان التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى أن بيراميدز يلعب دائما على التتويج بكل البطولات وبالتالي كان من الضروري أن يقدم نفسه بأفضل صورة ممكنة في تلك المواجهة ويثبت أحقيته في الفوز والتأهل.

شدد على أنه لا يشغل باله كثيرا بالمنافس الذي ستوقعه قرعة الدور ربع النهائي في مواجهة بيراميدز بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق البطل والباحث عن البطولة عليه ألا ينظر إلى المنافسين المحتملين وعليه الاستعداد بأفضل صورة ممكنة ويكون جاهزا لمواجهة أي منافس آخر في الطريق نحو اللقب.

أوضح أن الفريق أمامه مباراتين هامتين الأولى أمام المقاولون العرب في الدوري بعد أيام قليلة وبعدها مواجهة أكثر صعوبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر وبطولة قريبة ولابد من التركيز فيها من أجل الفوز وتحقيق أول لقب.

كما عبر أحمد الشناوي حارس مرمى عبر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور المقبل مؤكدا أن اللقاء كان مصيريا وكان لابد من الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل في البطولة القارية.

شدد على أن فريق فيوتشر قوي وقدم مباراة قوية ولكن بيراميدز لعب اللقاء من أجل الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة لأنه كان لابد من الفوز لتحقيق الانتصار الغالي في النهاية.

أوضح أن الفريق قدم مواجهة قوية منذ البداية ولعب على الانتصار منذ اللحظة الأولى وبالفعل نجح في تحقيق هدفه وضمن مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة القارية. عن سعادته البالغة بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور المقبل مؤكدًا أن اللقاء كان مصيريا وكان لابد من الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل في البطولة القارية.

أوضح أن الفريق قدم مواجهة قوية منذ البداية ولعب على الانتصار منذ اللحظة الأولى وبالفعل نجح في تحقيق هدفه وضمن مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

بيراميدز واجهة بيراميدز بالمرحلة المقبلة عبد الله السعيد الكونفدرالية فيوتشر

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