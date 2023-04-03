فوز طلاب جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والثاني أفريقيا

فاز طالبان من جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية والثاني على مستوى أفريقيا ليضمنا مقعدًا لمصر في المرحلة العالمية من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023 (Huawei ICT Competition 2022-2023)، وذلك ضمن 3 مقاعد متاحة للقارة الأفريقية.

والطالبان هما: أمير محمد شتية – الطالب بكلية الهندسة، كريستينا ماهر حليم – الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، وليكونا بذلك الفريق المصري الوحيد المتأهل في مسار السحابة (Cloud Track) في المسابقة التي تقيمها شركة هواوي سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن الـ 30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الافريقية (مصر، تونس، الجزائر، مالي، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، كابو فيردي).

كما شاركت في المسابقة الطالبة ياسمين هلال - الطالبة بكلية الهندسة - ضمن الفرق المصرية التي كانت تنافس على مقد لضمان تأهل مصر إلى المرحلة العالمية في مجال الشبكات.

الجدير بالذكر أن مسابقة هواوي العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي على إنشاء أكاديمية هواوي بمقر كلية الهندسة في الجامعة.

فوز طلاب جامعة المنصورة بالمركز الأول