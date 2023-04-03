الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الديهى: الرئيس السيسى تحدث بلغة الأب مع الجنود فى شرق القناة

الديهي
الديهي

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتكازات الأمنية والكمائن بشرق القناة في سيناء، وتناول الإفطار مع الجنود والضباط هناك والحديث معهم.

وقال الديهي خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع على قناة «Ten»، إن الرئيس السيسي يعتبر هؤلاء الجنود أولاده ويتحدث معهم بلغة أبوية.

وتابع: «الرئيس سأل الجنود في شرق القناة عن مرتباتهم وأماكن سكنهم وهل مبسوطين أم لا»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي انتهز الفرصة وقال للجنود: «أوعوا تغفلوا أو تطمئنوا لأن يقظتكم هي ضمان عدم عودة الإرهاب مجددًا» كما شدد الرئيس على أن التدريب هو الأساس لاستمرارية اليقظة.

وأكد الديهي، أن زيارة الرئيس السيسي تعد رسالة مهمة تؤكد أن سيناء أصبحت خالية تمامًا من الإرهاب، مؤكدًا أن مصر انتصرت على الإرهاب بكلفة عالية جدًا وراح ضحيته العديد من الأرواح الغالية.

الرئيس السيسي زيارة السيسي لشرق القناة الاعلامي نشأت الديهي الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء على الارهاب القضاء على الإرهاب في سيناء برنامج بالورقة والقلم ten

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

تحقيقات «قاتل طليقته»: كان دائم التعدى عليها قبل انفصالهما

الرئيس السيسى فى لقاء أخوى مع الأمير محمد بن سلمان

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

بعد دورها في جعفر العمدة.. مي كساب: «بدور على منتج فنان يتبنى موهبة زيي»

باحث سياسى: مكافحة الإرهاب والتطرف من أولويات مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص