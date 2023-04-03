الديهى: الرئيس السيسى تحدث بلغة الأب مع الجنود فى شرق القناة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتكازات الأمنية والكمائن بشرق القناة في سيناء، وتناول الإفطار مع الجنود والضباط هناك والحديث معهم.

وقال الديهي خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع على قناة «Ten»، إن الرئيس السيسي يعتبر هؤلاء الجنود أولاده ويتحدث معهم بلغة أبوية.

وتابع: «الرئيس سأل الجنود في شرق القناة عن مرتباتهم وأماكن سكنهم وهل مبسوطين أم لا»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي انتهز الفرصة وقال للجنود: «أوعوا تغفلوا أو تطمئنوا لأن يقظتكم هي ضمان عدم عودة الإرهاب مجددًا» كما شدد الرئيس على أن التدريب هو الأساس لاستمرارية اليقظة.

وأكد الديهي، أن زيارة الرئيس السيسي تعد رسالة مهمة تؤكد أن سيناء أصبحت خالية تمامًا من الإرهاب، مؤكدًا أن مصر انتصرت على الإرهاب بكلفة عالية جدًا وراح ضحيته العديد من الأرواح الغالية.