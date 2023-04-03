انطلاق فعاليات هيئة قصور الثقافة ببنى سويف

انطلقت فعاليات الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالممشي السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن خطة الهيئة التي ينفذها فرع ثقافة بني سويف، خلال شهر رمضان، وتشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية ، على مدار 10 أيام في الفترة من 11 رمضان /1 أبريل الجاري، وحتى 20 رمضان /11 أبريل من نفس الشهر.

بدأت أولى الفعاليات بعرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، ورشة خيامية للمدربة ورشة حلي، ومقهى د.أحمد عتمان الثقافي وتضمنت: أمسية شعرية لشعراء من بعض المحافظات والتي تشمل: القاهرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، القليوبية، والعودة للجذور (شهادات ورؤى).

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بتقديم كافة التسهبلات اللازمة لعقد تلك الفعاليات ، لاسيما بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة بني سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام ،ويتم خلالها تقديم عروض فنية ومركزية وأمسيات شعرية ومقاهي ثقافية متنوعة، بالممشى السياحي للكورنيش، والتي ستكون متاحة لجمهور المواطنين من أبناء المحافظة لحضورها " بالمجان".

وأوضح الدكتور أحمد خليفة مدير الإدارة العامة للثقافة بالمحافظة، أنه تم اختيار بني سويف من قبل الوزارة، لتستضيف فعاليات أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان، وسيتم تنفيذها "بالمدرجين الكبير والصغير"بالممشي السياحي لكورنيش النيل على مدار 10 أيام ، وتتضمن عروض لفرق: الفيوم للموسيقى العربية، بني سويف الفنون الشعبية، الأنفوشي للفنون الشعبية، ورشة خيامية، ورشة حلي، ومقهى د. أحمد عتمان الثقافي ويتضمن: أمسية شعرية لشعراء محافظات (القاهرة ، الجيزة ، بني سويف، الفيوم ،القليوبية، القناطر للموسيقى العربية، فرقة بني سويف لذوى الاحتياجات الخاصة، قنا للانشاد الديني، الفيوم للإنشادي الديني، أبو صير للآلات الشعبية، السلام للموسيقى العربية، بورسعيد للفنون الشعبية، شبين القناطر للغناء العربية، بنها للموسيقى العربية، عرب الفيوم البدوية).

كما تشهد باقى المراكز والمدن "بالتزامن مع تلك الفعاليات" تقديم العديد من الأنشطة والفقرات والمحاضرات، والتي تستمر حتى 11 أبريل 2023 وتشمل: أمسيات شعرية، عزف وغناء منفرد، عروض ومواهب، مسابقة معلومات عامة ، ورشة فنون تشكيلية ، عرض الأراجوز، المسحراتي، ، أسبوع ثقافي للمواهب،ورشة السمع لذوي القدرات الخاصة، ومحاضرات عن (العاشر من رمضان يوم العزة والانتصار، تراث بلدنا الفلاح الفصيح،التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكبنا ، فضل الحضارة المصرية على العالم ، التراث المادي واللامادي،ظرفاء العرب من التراث،الترجمة وتزاوج الحضارات،لمحة تاريخية حول الأدب العربي،لا للإدمان لا للمخدرات، السوشيال ميديا ومخاطرها، بالحب والتسامح تترقي الأمم، دورالثقافة فى مواجهة العنف، بني سويف بين الماضي والمستقبل، المشروعات القومية والجمهورية الجديدة، مصر ملتقي الأديان والنسيج الواحد ، الترابط والتراحم فى رمضان).

فعاليات هيئة قصور الثقافة ببنى سويف