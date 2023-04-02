الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص فى اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالتجمع الأول

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالتجمع الأول. 

وتمكن رجال أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة بالتجمع الأول. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في الأقراص والمواد المخدرة.

تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة "جميعها تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومجهولة المصدر" - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - كمية لمخدر البودر - زجاجة من سائل الكيتامين المخدر - قطعة معدنية تستخدم لطحن المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - 3 هواتف محمولة – أرجيلة زجاجية صغيرة الحجم تستخدم في تعاطي المواد المخدرة .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم ، والسيارة لتسهيل تحركاتهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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