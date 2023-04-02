تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين

شهد مركز شباب ميت غراب، التابع لإدارة شباب السنبلاوين، اليوم الأحد، حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى مركز شباب ميت غراب.

جاء هذا بحضور فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، و جاسر خالد، مديرعام ادارة شباب السنبلاوين، وأحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، و شعبان حيده، من إدارة أوقاف السنبلاوين، و مروه صلاح، المدير التنفيذي بمركز شباب ميت غراب، وأعضاء مجلس الإدارة والحضور الكريم.

بدأت الإحتفالية بكلمة جاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، رحب فيها بالحضور الكريم، وبالأمهات المثاليات المكرمات، وأشاد بالدور الذي قدمته من أجل رعاية الأبناء وتربيتهم حتى أصبحوا مواطنين صالحين فى المجتمع.

تحدث الشيخ شعبان حيده، من إدارة أوقاف السنبلاوين، خلال الحفل علي أن فضل الأم يفوق فضل الأب، وحقوقها تفوق ثلاث مرات حقوق الأب، فقد جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أبوك"؛ لأن الأم حملت وتألمت وأرضعن وربت، سهرت وتعبت، وهي سبب وجودنا في هذه الحياة فلها الفضل بعد الخالق سبحانه وتعالي، لذلك ورد أن الأم إذا ماتت نادي مناد من السماء: “يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا نكرمك من أجله”.

تلاها كلمة أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، حيث رحب أيضا بالحضور الكريم وهنأ الأمهات المكرمات على تشريفهن الحفل الكريم، وأنه يوم خاص بأغلى إنسانة في حياتنا، وأرق قلباً علينا، إنها الأم، التي لن نقدر على إيجاد الكلمات للتعبير عن قدرها، فهي مصدر الحب والحنان الذي لن نجده عن غيرها من الناس، ولن نوفيها حقها وعذابها وصبرها وتحملها لأعباء الحياة والمنزل والأسرة ما حيينا.

كما تضمنت فقرات الحفل الكريم مجموعة متنوعة، منها فقرة الشعر عن الأم، وفقرات غنائية وكلمات عن الأم في عيدها، وفقرات للمواهب الصغيرة بمركز شباب ميت غراب عبرت عن خالص تقديرها وشكرها للأم.

وفى ختام الحفل الكريم كرم جاسر خالد، مديرعام ادارة شباب السنبلاوين، الأمهات المثاليات بمركز شباب ميت غراب السنبلاوين، والمهندس فوزى الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، و أحمد ماهر، رئيس مجلس الإدارة وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهن فى جو من الفرح والسرور من الحضور الكريم.

يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وتحت إشراف الدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، و جاسر، مديرعام ادارة شباب السنبلاوين، و أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب.