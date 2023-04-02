الأهلى يوقع عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبدالقادر

أعلن النادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية كبيرة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد عبد القادر؛ نظرا لما بدر منه عقب مباراة الفريق مساء السبت، أمام الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي - عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الأحد أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر؛ نظرا لما بدر منه عقب المباراة بسبب اعتراضه على استبداله خلال المباراة، وتعامله غير اللائق مع المدير الفني مارسيل كولر عقب نهاية المباراة ضد الهلال السوداني.

ونجح الأهلي في الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، وتأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب إفريقي، بينما ودع الهلال والقطن الكاميروني البطولة من دور المجموعات.