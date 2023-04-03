مواعيد زيارة معرض فيصل الرمضاني للكتاب فى دورته الـ11

يستقبل معرض فيصل الرمضاني للكتاب 11 زواره يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى موعد آذان المغرب، في حين تُقام الفعاليات المصاحبة من الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحاً.

يذكر أن افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الأحد، معرض فيصل الرمضاني للكتاب فى دورته الـ 11 بأرض الطالبية بحي فيصل، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، وسط حضور الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، وبمشاركة كافة قطاعات وزارة الثقافة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في معرض فيصل للكتاب في دورته الـ11، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدا الأحد 2 أبريل بمنطقة الطالبية بحي فيصل ويستمر حتى 12 أبريل.

كما تشارك في معرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة في دورته الثانية في الفترة من 2 إلى 9 أبريل، كما تتوفر إصدارات الهيئة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بدءًا من الإثنين المقبل 3 أبريل، وبعدد من مواقعها بالمحافظات ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.

تقدم قصور الثقافة خلال مشاركتها أحدث إصداراتها خلال 2023، إضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، ومنها مجموعة طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، إضافة إلى السلاسل المميزة الأخرى منها روائع المسرح العالمي، الهوية، كتابات نقدية، آفاق عالمية وإصدارات النشر الإقليمي وسلسلة الذخائر والدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.