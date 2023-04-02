تعاون مميز ومصير مشترك.. «إكسترا نيوز» تستعرض العلاقات المصرية السعودية

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا بعنوان مصر والسعودية.. علاقات متميزة ومصير مشترك.

وأكد التقرير تميز العلاقات المصرية السعودية بتاريخ من الأخوة والدعم المتبادل أكدته العبارات والتصريحات الرسمية في مقدمتها كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي كررها في أكثر من مناسبة ولخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخارجية وتحديدًا المملكة العربية السعودية.

كما استعرض التقرير كلمات الرئيس السيسي والتي كان أبرزها: «مسافة السكة، وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وبرهن على ذلك مواقف متعددة عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون، حيث إن العلاقات التي تجمع بين مصر والسعودية متجذرة تاريخية.

وعقب توحيد المملكة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية، وكان عام 1926 مهم في العلاقات بين مصر والسعودية حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين.

وكانت السعودية أيضًا وقتها مؤيدة لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.

العلاقات المصرية السعودية ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية

كما أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، حيث شارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر بداية من حرب عام 1948، وبعد تعرض مصر للعدوان الثلاثي عام 1956 ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار.

وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014 ازداد عمق العلاقات والتنسيق والتشاور بين القيادتين في القاهرة والرياض بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات.

وتتفق البلدان على ضرورة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة بما يحافظ على استقرار الدول العربية ووحدة ترابها الوطني.