الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من هي فرقة مصطفى الشافعي للإنشاد الديني؟

المنشد مصطفى الشافعي
المنشد مصطفى الشافعي

قدم برنامج "حكاوي القهاوي"، حلقة خاصة مع فرقة مصطفى الشافعي، للإنشاد الديني، المكونة من 3 أشخاص “مصطفى الشافعي، وعمر القط، وعبدالرحمن غانم”.

مؤهلات أعضاء الفرقة

وكشف المنشد مصطفى الشافعي، خلال حواره مع الإعلامية رشا الجمال، في برنامج “حكاوي القهاوي”، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خريج كلية تربية نوعية جامعة عين شمس.

وقال عبدالرحمن غانم، خريج كلية الآثار جامعة القاهرة، يقوم بالعزف على الناي وآلة الكولة الموسيقية والتي يقوم بتصنيعها، أما عمر القط فهو خريج زراعة قسم هندسة جامعة عين شمس، ويعمل منشد وعازف إيقاع ويعمل في مجال الهندسة.

حكاوي القهاوي فرقة مصطفى الشافعي للإنشاد الديني مؤهلات أعضاء الفرقة مصطفى الشافعي عبدالرحمن غانم

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