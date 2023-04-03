فودة يوقع على 148 قرار تصالح على مخالفات بمدينة شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدد 23 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج"10".

جاء ذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، الأحد، بمكتب المحافظ بمجلس المدينة الجديد، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية،وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس المدينة أن إجمالي قرارات التصالح التي تم اعتمادها حتى الآن 148 قرارًا.

وأشار المحافظ إلى ن ذلك في اطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.