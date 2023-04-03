بعد التأهل لدور الثمانية.. هل يصل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها النادي الأهلي من تجاوز دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجمعه 10 نقاط، إذ تكرر الأمر 3 مرات بنظام البطولة الحالي المعمول به منذ عام 2017.

نسخة 2019

كانت المرة الأولى التي حصد فيها الأهلي 10 نقاط، وبها تصدر المجموعة الرابعة من 3 انتصارات على أندية فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، وسيمبا التنزاني، وشبيبة الساورة الجزائري، وتعادل وحيد كان إيجابيا بهدف لمثله مع شبيبة الساورة في الجولة الثانية، وهزيمتين على يد ناديي سيمبا، وفيتا كلوب.

وفي دور الثمانية خرج أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، وعجز الأهلي تعويض النتيجة في مباراة الإياب على ستاد برج العرب، واكتفى بتحقيق انتصار حفظ به ماء الوجه فقط بهدف دون رد.

نسخة 2022

كانت المرة الثانية التي جمع فيها الأهلي 10 نقاط، وبها في هذه المرة حل وصيفا في المجموعة الأولى من 3 انتصارات على نادي المريخ السوداني مرتين، وانتصار واحد على نادي الهلال السوداني، وتعادل واحد كان سلبيا مع الهلال في الجولة الثانية، وهزيمتين ضد صن داونز.

وفي دور ربع النهائي أقصى نادي الرجاء الرياضي المغربي حيث تغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء الذهاب، وتمكن من الخروج متعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما لقاء العودة.

وفي دور قبل النهائي أطاح بنادي وفاق رياضي سطيف الجزائري إذ فاز عليه بنتيجة كبيرة بـ4 أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب، ونجح في فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب.

وفي المباراة النهائية تلقى هزيمة أمام الوداد الرياضي المغربي بهدفين نظيفين.

النسخة الحالية

وفي النسخة الحالية احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات منها 2 ضد نادي القطن الكاميروني، وانتصار وحيد ضد الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، وتعادل وحيد كان إيجابيا بهدفين لكل منهما مع صن داونز في الجولة الثالثة، وهزيمتين على يد الهلال وصن داونز.

يذكر أن تنتظر النادي الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق من: الوداد المغربي - الرجاء المغربي- الترجي التونسي، وتقام القرعة الأربعاء المقبل بالقاهرة.