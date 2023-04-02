وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة والسلاح بالميدالية الذهبية والبرونزية في بطولة العالم

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب أحمد هـشام لتتويجه ببرونزية بطولة العالم لسلاح السيف شباب في بلغاريا، كأولي الميداليات المصرية في البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بتتويج محمد مصطفى لاعب المنتخب الوطني الأول للمصارعة، بالميدالية الذهبية في بطولة إستونيا الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، استمرار الوزارة فى دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تشهد العديد من الإنجازات، والرقى على مستوى مختلف القطاعات.