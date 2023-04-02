الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

بيراميدز وفيوتشر
بيراميدز وفيوتشر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فيوتشر في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الجيش الملكي المغربي الذى يحل في المركز الثاني، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وأخيراً يأتي فريق إسكو دي كارا بدون رصيد في المركز الأخير.

ويكفي فريق فيوتشر التعادل أو الفوز من أجل ضمان التأهل، فيما لا بديل أمام فريق بيراميدز إلا تحقيق الفوز على فيوتشر من أجل حجز بطاقة التأهل لدورالثمانية.

وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس

البرتغالي باتشيكو بيراميدز فيوتشر البطولة الكونفدرالية البرتغالي جايمي باتشيكو

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

متعة الدراما.. أهالى السيدة زينب: بنفطر على «جعفر العمدة» والمسلسل عبَّر عن أصالة الحى العريق

«الكتيبة 101» الحلقة 11.. جمع معلومات للتوصل لهوية قاتلي الشيخ موسى الدلح

حفاوة بالغة.. لحظات استقبال قادة مصر والسعودية تعكس الإخوة والصداقة بين البلدين (صور)

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 120 فرش حشيش بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص