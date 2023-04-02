باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فيوتشر في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق الجيش الملكي المغربي الذى يحل في المركز الثاني، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وأخيراً يأتي فريق إسكو دي كارا بدون رصيد في المركز الأخير.

ويكفي فريق فيوتشر التعادل أو الفوز من أجل ضمان التأهل، فيما لا بديل أمام فريق بيراميدز إلا تحقيق الفوز على فيوتشر من أجل حجز بطاقة التأهل لدورالثمانية.

وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - محمود صابر - أحمد فتحي - أسامة جلال - بلاتي توريه - إسلام عيسى - هشام محمد - دودو الجباس