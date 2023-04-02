تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بقتل عامل فى الوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل خراطة، إثر مشادة كلامية بين شقيقة المجني عليه والمتهم جارها في الوراق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى أفادت بوصول شخص في العقد الثالث من عمره جثة هامدة إثر جرح طعني في الصدر، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن الجثة لـ خراط ٣٠ سنة، لقى مصرعه في مشاجرة بينه وبين سائق توك توك في منزل شقيقته بمنطقة الوراق.

وشرحت تحريات الأجهزة بمديرية أمن الجيزة سابقة وجود مشاجرة بين شقيقة المجني عليه وجارها المتهم، وأثناء قيام المجني عليه بمساعدة شقيقته في نقل أثاث منزلها نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، قام على إثرها الأخير بطعنه مستخدما آلة حادة.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر الجهات المعنية بالجيزة التحقيقات في الواقعة.