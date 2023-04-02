مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.. نرجس تُجهض نجلها بعد موافقة محمد رمضان

أجهضت منة فضالي التي تجسد دور الزوجة الثالثة لمحمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 ، ابنها بعدما أخبرت الأخير أنها حامل في الشهر الثاني، وقام بطردها من المنزل وتهديدها بضرورة إجهاض الطفل.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 ، بعد موافقة جعفر على استمرار منة في حملها فوجيء بأنها قامت بإجهاض الجنين، وتظهر هالة والدته في دور صفصف وهي تقول له أنها دعت له بالذرية الصالحة، ليقول لها: "دعوتك استجابت البت نرجس حامل وأنا هخليها تكمل الحمل وتخلف وربنا يستر والذرية الصالحة تيجي المرة دي".

ثم يستدعي نرجس ليخبرها بأنه وافق على حملها: "أنا موافق على الحمل بلاش تنزلي الطفل"، لتصدمه منة: "بعد أية أنا نزلته خلاص زي ما أنت قلت".

احداث مسلسل جعفر العمدة

ويلعب محمد رمضان دور تاجر في السيدة زينب، خُطف ابنه من زوجته الأولى مي كساب أثناء ولادته منذ 19 عامًا ومات ابنه الثاني من زوجته الثانية "دلال" التي تجسد دورها إيمان العاصي ومن بعدهما وهو منح الحمل على زوجاته الأربعة.

ومسلسل "جعفر العمدة" يصنف على أنه دراما اجتماعية كوميدية تدور داخل حي شعبي حول تاجر في السيدة زينب لديه شركة مقاولات ضخمة يتم اختطاف ابنه منذ 19 عامًا أثناء ولادته وتدور الأحداث حول البحث عنه.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذي تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.