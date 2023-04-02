أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11.. «شروق» تتاجر بمرض «جوني»

أصيب جوني شقيق الكبير عمدة المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، بالإنفلونزا، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع الحلقة 11، وهو الأمر الذي استدعي الطبيب بسبب فقدانه حاسة الشم والتذوق والسعال المستمر.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11

واستدعي جوني شقيق الكبير عمدة المزاريطة الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، الطبيب للكشف عليها وكتابة الأدوية له، لمعرفة ما أصابه بالتحديد، وهو الأمر الذي أثار الطبيب بالذعر بسبب انتشار "كورونا".

واستغلت شروق كلنا سوا التي تظهر بها الفنانة أيتن عامر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الـ11 من مسلسل الكبير اوي الجزء السابع مرض خطيبها جوني الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، وخرجت على المتابعين في فيديو لايف أثناء كشف الطبيب على جوني وطلبت من المتابعين الدعاء لجوني، تحت هاشتاج "ادعوا لجوني".

رد فعل جوني على المتاجرة بمرضه

وأعرب جوني خطيب شروق كلنا سوا عن غضبه الشديد بسبب متاجرة شروق بمرضه ونشر فيديوهات له أثناء رقدته في السرير بسبب المرض دون استئذان، وأن هذا بعيد عن اتفاقهم، لترد عليه شروق: "انا بصور عشان التريند والمتابعين وكمان يومين هنزل إن الدكتور قالك تقعد لوحدك عشان عندك دور برد شديد، وانا اتعديت منك وانت تيجي تتموحن عليا وتصور فيديو زي ما انا عملت معاك بالظبط".

جوني يرفض تصرفات شروق

ورفض جوني شقيق الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، تصرفات خطيبته شروق كلنا سوا التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر ونشرها للفيديوهات الخاصة بمرضه عبر السوشيال ميديا، لتذكره شروق كلنا سوا بالاتفاق الذي تم بينهما منذ 3 أسابيع قبل إعلان خطوبتهما على السوشيال ميديا من أجل زيادة عدد المتابعين، وكسب الأموال الباهظة عن طريق هذه الفيديوهات والمشاهدات الكثيرة.