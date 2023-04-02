الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة الـ11 «الكبير أوى 7».. خناقة بين الكبير وجونى بسبب جورجينا وكريستيانو

الكبير أوي7
الكبير أوي7

سيطرت حالة من الغضب على الكبير أوي عمدة المزاريطة وشقيق جوني الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي بسبب خطبة شقيقه دون معرفته أو إبلاغه قبل اتخاذه هذه الخطوة، بجانب خطبته من فتاة تعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الحديث بين جوني والكبير، الذي يجسد شخصيتهما الفنان أحمد مكي ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة، بسبب الخطبة المفاجئة، ليبرر جوني موقفه قائلًا: "لاقيت البت لقطة فقولت أربط كلام" ويقاطع حديثه الكبير عمدة المزاريطة، الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي قائلًا: "مش كنت تقولي الأول وتاخد رأيي يمكن موافقش، دا حتي المثل بيقولك قبل ما تناسب حاسب".

ويزعج الحديث جوني شقيق الكبير الذي يجسده الفنان أحمد مكي قائلًا: "لا حاسب أنت على كلامك، أنا مش صغير وعارف كويس بعمل إيه، ومتنساش إننا توأم متطابق، يعني زي بعض بالظبط"، ويرد الكبير عليه قائلًا: "احنا توأم آه بس مش متطابق عشان أنا بفكر بعقلي وأنت لا، تعرف عنها إيه عشان تقرر تخطبها"، ويرد جوني قائلًا: "أنا جبتها معايا تقعد يومين هنا  في الدوار وفي المزاريطة، ولا حاجة عشان تتعرفوا عليها وتعرفها كويس ونشوف الموضوع".

جورجينا وكريستيانو

واندهش الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي من هذا الأمر قائلًا: "تقعد فين هنا، لا أنا مينفعنيش الكلام دا، تقعد معاك إزاي، الكلام اللي بتشوفه على النت دا مينفعش معايا، ألاقيكوا بتجروا ورا بعض بالبكيني، ولا قاعدة على رجلك، ومنزلين صوركم على السوشيال ميديا وكاتبين عليها الحمد لله قرينا الفاتحة دا مرار طافح، ومينفعش معانا هنا الكلام دا يا ولد أبوي، ولا ألاقيكم داخلين عليا بعيلين كيف جورجينا وكريستيانو".

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