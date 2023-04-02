الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 11 «الكبير أوي7».. الكبير يعترض على خطوبة شروق وجوني

الكبير أوي7
الكبير أوي7

يبدأ مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11 بدخول شروق كلنا سوا، التي تلعب شخصيتها الفنانة آيتن عامر كضيف شرف في المسلسل، وجوني الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي الدوار، ويبدأ الكبير في الترحيب بهما، وذلك أثناء استمرار اللايف الخاص بـ"شروق".

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11

وخلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11 ، تبدأ شروق كلنا سوا في تعريف جمهورها عبر صفحتها بالكبير شقيق جوني خطيبها وتطلق عليه "جوسي العائلة"، وتطلب من الجمهور استمرار التفاعل باللايكات والتعليقات، وتقول لـ"الكبير": "يلا يا كبير قول باي للناس"، وهو الأمر الذي يثير غضب الكبير طالبًا منها إغلاق الهاتف بدل من كسره.

وتغلق شروق:"كلنا سوا اللايف وتنفعل على جوني قائلًة: "جوني شوفلنا أخوك اللي بوظلنا اللايف دا والريتش كان عالي جدًا"، ويطلب جوني من شقيقه الحديث على إنفراد في غرفة بعيدًا عن مربوحة وشروق في الدوار.

شروق وجوني في دوار الكبير.. ملخص مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 10

الحلقة 10 من الكبير أوي 7.. مربوحة تكتشف خطوبة جوني عبر السوشيال ميديا

يسأله الكبير (أحمد مكي) عن سبب عدم إخباره بخطوبته على شروق كلنا سوا، قائلًا:"انت خطبت من غير ما تقولي، الكلام دا تقوله لمدرب الجيم بتاعك مش أخوك الكبير"، ليرد جوني شقيق الكبير قائلًا: "سقطت والله  الموضوع جه على غفله، انا هفهمك الحقيقة".

وتتصاعد أحداث الحلقة الحادية عشر بين كلٍ من جوني ومربوحة والكبير وشروق كلنا سوا التي تلعب شخصيتها الفنانة آيتن عامر ضمن ضيوف شرف المسلسل، ويعترض الكبير على هذا الأمر.

 

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11

وينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة الـ 11 من المسلسل الذي سيعرض بعد قليل عبر قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.

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