الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2022 /2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت جيمس بارك معقل "الماجبيز".

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يوناتيد في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد مارك راشفورد بشكل أساسي، بعد شكوك بخصوص إصابته.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو.

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - مارسيل سابيتزر - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست.

يحوم الغموض حول مستقبل الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الإسباني، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر يونايتد في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

دي خيا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك"، فإن دي خيا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد؛ نظرًا لأنه غير راضٍ عن العرض الحالي المطروح عليه من قِبل إدارة النادي الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن دي خيا يرفض تخفيض راتبه، بينما تواصل إدارة مانشستر يونايتد محاولاتها لإقناع اللاعب بتجديد عقده.

وأكدت الصحيفة، أن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يريد بقاء دي خيا، نظرًا لثقته في قدرات على حراسة عرين الفريق، ويرى بأنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه.

ويُعد دي خيا أغلى لاعب في مانشستر يونايتد، حيث يتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يذكر أن دي خيا قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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