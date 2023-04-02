هايكو هيرليتش يكشف لـ«الدستور» حقيقة مفاوضات الزمالك (خاص)

كشف الألماني هايكو هيرليتش، المدير الفني السابق لـ باير ليفركوزن، عن حقيقة وجود مفاوضات لتدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الزمالك يُفاوض هيرليتش لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال هيرليتش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لم يحدث أي مفاوضات أو اتصالات بيني وبين نادي الزمالك".

وأضاف: "وبالتالي ليس حقيقيًا أنني طلبت تدريب الفريق منذ بداية الموسم وليس الآن".

وتولى الألماني هايكو هيرليتش قيادة منتخب ألمانيا للشباب في الفترة من 2007 /2009، وقيادة فريق بوخوم الألماني في الفترة من 2009 /2010.

كما سبق للمدرب الألماني قيادة فريق باير ليفركوزن في الفترة من 2017/2018، وقيادة فريق أوجسبوج في الفترة من 2020 إلى 2021.