الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هايكو هيرليتش يكشف لـ«الدستور» حقيقة مفاوضات الزمالك (خاص)

هايكو هيرليتش
هايكو هيرليتش

كشف الألماني هايكو هيرليتش، المدير الفني السابق لـ باير ليفركوزن، عن حقيقة وجود مفاوضات لتدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الزمالك يُفاوض هيرليتش لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال هيرليتش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لم يحدث أي مفاوضات أو اتصالات بيني وبين نادي الزمالك".

وأضاف: "وبالتالي ليس حقيقيًا أنني طلبت تدريب الفريق منذ بداية الموسم وليس الآن".

وتولى الألماني هايكو هيرليتش قيادة منتخب ألمانيا للشباب في الفترة من 2007 /2009، وقيادة فريق بوخوم الألماني في الفترة من 2009 /2010.

كما سبق للمدرب الألماني قيادة فريق باير ليفركوزن في الفترة من 2017/2018، وقيادة فريق أوجسبوج في الفترة من 2020 إلى 2021.

هايكو هيرليتش الزمالك هيرليتش فيريرا باير ليفركوزن

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

محكمة الأسرة تعرض التصالح على أحمد عز وزينة فى دعوى الدفع أو الحبس

انفجار خط غاز أرضى بحدائق القبة

تاريخ الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى وملك السعودية وولى عهده (تايم لاين)

مدبولى: حريصون على تعزيز التعاون المشترك مع العراق فى مختلف المجالات

«الزراعة»: تأمين صحى على أكثر من 650 ألف رأس ماشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

د. منى حلمى

هى تفعل المستحيل.. وهو لا يفعل الممكن

علي سعدة

لماذا سميت كذبة أبريل؟

إسراء شوقي

مصر والسعودية.. مصالحنا واحدة ورؤيتنا مشتركة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «1- 3»

لواء.حمدى البطران

مسلسل الإمام بين الواقع والدراما

أمل زيادة

بشارة واكيم

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية