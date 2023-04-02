«زراعة الغربية» يفتتح دورة مطبقي المبيدات الزراعية بقاعة المديرية

افتتح الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأحد، النسخة رقم 42 من دورة مطبقي المبيدات الزراعية والتي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة؛ لتوعية خريجي كليات الزراعة وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للتعرف على أنواع المبيدات وطريقة علاج الأمراض وكميات المبيدات المستخدمة لكل مرض على حدة بقاعة التعاون بالمديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن النعناعي منسق الدورة والمسئول العلمي بمحافظة الغربية، وتستهدف الدورة تدريب 30 شابا وفتاة على كيفية تطبيق واستخدام المبيدات الزراعية بالطرق الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن التدريب يهدف إلى تعريف المتدربين بأنواع المبيدات الزراعية، وماهية المبيدات وآثارها على المحاصيل الزراعية، وكيفية استخدام المبيد والمادة الفعالة لكل مبيد والأمراض، والآفات التي تصيب المحاصيل والمبيد الملائم لكل مرض وآفة، التي يقابلها متخصصون في المبيدات الزراعية والآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل، من خلال استخدام آلة الرش للتعرف على معدل كل مبيد وطريقة الرش، على أن يحصل على شهادة معتمدة تسمى شهادة مطبقي المبيدات، تمكنهم من مزاولة المهنة.

وأضاف أبو شادي، أن المتدرب يمنح شهادة معتمدة لمطبقي المبيدات الزراعية، وتمنح لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تراخيص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة، على أن يتم تجديدها كل 3 سنوات.

وأكد أن تلك البرامج تعمل على استحداث مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، وهي مهنة مطبق مبيدات، وتستهدف اللجنة تأهيل وتدريب الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة؛ مما يعطيهم فرص للعمل الحر يحقق لهم دخلا شهريا جيدا، وحماية البيئة والصحة العامة والحد من تلوث المحاصيل والمنتجات الزراعية بمتبقيات المبيدات، ومكافحة الغش والتهريب وأحد الوسائل الجيدة؛ لإيجاد آلية لتتبع المبيدات التي تطبق على المحصول بغرض تقليل متبقيات المبيدات في المحصول.