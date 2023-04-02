موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في المحافظات

يبدأ المسلمون في تناول طعام الإفطار مع اذان المغرب في رمضان، ويتغير موعد اذان المغرب بصورة شبه يومية في رمضان، كما يختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2023، ومواقيت الصلاة في بعض المحافظات.

موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان 2023

حددت البحوث الفلكية موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2023، حيث يؤذن المغرب وفق إمساكية رمضان لمحافظة القاهرة الساعة ٦:١٤ مساءً.

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة لباقي الفروض الخمس اليوم 11 رمضان 2023 كالتالي:

أذان الفجر ٤:١٦ ص

الشروق ٥:٤٤ ص

أذان الظهر ١١:٥٩ ص

أذان العصر ٣:٣٠ م

أذان المغرب ٦:١٤ م

أذان العشاء ٧:٣٣ م

مواقيت الصلاة في المحافظات

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

أذان الظهر ١٢:٠٤ م

أذان العصر ٣:٣٦ م

موعد أذان المغرب ٦:٢٠ م

أذان العشاء ٧:٤٠ م

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان صلاة الفجر ٤:٥٣ ص

الشروق ٦:١٦ ص

أذان الظهر ١٢:٢٨ م

أذان العصر ٣:٥٦ م

موعد أذان المغرب ٦:٤١ م

أذان العشاء ٧:٥٥ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٤ ص

أذان الظهر ١١:٥٩ ص

أذان العصر ٣:٢٩ م

موعد أذان المغرب ٦:١٤ م

أذان العشاء ٧:٢٩ م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر ٤:٠٦ ص

الشروق ٥:٣٢ ص

صلاة الظهر ١١:٤٦ ص

صلاة العصر ٣:١٧ م

موعد صلاة المغرب ٦:٠١ م

صلاة العشاء ٧:١٨ م

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