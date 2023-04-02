إصابة عامل سقط من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بواجهة مبنى في بنها

أصيب عامل بإصابات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي في بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول عامل مصاب بعدة إصابات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر سقوطه من علو، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المواطن المصاب عامل وأصيب إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمل تجديدات المباني خلف مبنى مجلس مدينة بنها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي لتقديم العلاج اللازم ومحاولة إسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.