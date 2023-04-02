الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يناقش إجراءات توصيل خط الغاز الطبيعي لمدينة ومركز دكرنس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا نظمته الإدارة العامة للمرافق بديوان عام المحافظة بإشراف شيماء الصديق مدير الإدارة وبحضور النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب عن مدينة دكرنس، ووكلاء وزرات الزراعة والري والطرق وشركات مياة الشرب والكهرباء والاتصالات والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وشركة غاز مصر بمنطقة الدقهلية وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والاحياء في كل من دكرنس وطلخا وبلقاس وشربين ومحلة دمنة ومديري عموم الاملاك ومعلومات شبكات المرافق.

واستعرض محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع توصيل خط للغاز الطبيعي ومحطة تخفيض ضغط وكذا غرفة لمأخذ الغاز فضلا عن غرفة محابس وذلك بمدينة دكرنس بداية من مدينة طلخا مرورًا بكل من شربين و بلقاس ومحلة دمنة.

ووجّه مختار، في بداية الاجتماع الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على كل الجهود المبذولة من اجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين بجميع المحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بإنشاء وتنفيذ الخط المذكور سيتم التيسير لتفيذ اعمال توصيل الغاز الطبيعي لمراكز شمال المحافظة وتشمل كلا من المنزلة والجمالية والمطرية وبني وعبيد ومنية النصر وميت سلسيل والكردي.

وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة ومن خلال كل أجهزتها التنفيذية تبذل كل الجهود مع جميع الوزرات والأجهزة المعنية المركزية لتنفيذ خطط الدولة التي تستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين أو المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تقديم جديدة تؤدي للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه أيمن مختار، الشكر والتقدير لوزير البترول ولوزارة البترول والتنفيذيين القائمين على العمل بها وجهودهم المتواصلة بشأن تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدن ومراكز الدقهلية وجميع مدن ومراكز الجمهورية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

جانب من الاجتماع

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Screenshot_20230402-151928
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IMG-20230402-WA0154
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع ديوان عام المحافظة

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