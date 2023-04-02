حصاد دور المجموعات بدوري الأبطال.. صن دوانز والرجاء دون هزيمة والقطن الأكثر خسارة

أسدل الستار، مساء السبت، على منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والذي شهد العديد من الظواهر والأحداث.

وكان ثمانية فرق، قد تأهلت إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، وهي الأهلي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائريين، وسيمبا التنزاني.

ويستعرض «الدستور» أبرز ملامح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

الأكثر حصدًا للنقاط

يعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي، هو الأكثر حصدًا للنقاط في دور المجموعات، بعدما تمكن من جمع 16 نقطة، يليه صن داونز، في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ويحتل الوداد، المركز الثالث بعدما جمع 13 نقطة، يليه الترجي التونسي، في المركز الرابع، بجمعه 11 نقطة.

الأقل جمعًا للنقاط

يعد فريق القطن الكاميروني، الأقل جمعًا للنقاط، بعدما فشل في حصد أي نقطة خلال مشواره بدور المجموعات، يليه فايبرز الأوغندي، الذي اكتفي بحصد نقطتين.

ويأتي فيتا كلوب الكونغولي، في المركز الثالث، بجمعه 4 نقاط، ثم المريخ السوداني، بجمعه 5 نقاط.

الأقل خسارة

أنهى فريقا الرجاء البيضاوي وصن داونز، مشوارهما في دور المجموعات، دون تلقي أي خسارة، يليهما كل من الوداد والترجي، اللذين تلقيا خسارة واحدة.

الأكثر فوزًا

يعد فريق الرجاء المغربي، هو الأكثر تحقيقًا للفوز، في دور المجموعات، برصيد 5 انتصارات، يليهما كل من الوداد، وصن داونز، برصيد 4 انتصارات.

الأكثر إحرازًا للأهداف

يعد الرجاء المغربي، الأكثر إحرازًا للأهداف، برصيد 17 هدفًا، يليهما كل من الأهلي وصن داونز، في المركز الثاني، برصيد 14 هدفًا، ثم سيمبا، في المركز الرابع، برصيد 10 أهداف.